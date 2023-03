WhatsApp, arrivano aggiornamenti FAVOLOSI con novità molto richieste

Il tempo è galantuomo e molto spesso restituisce tutto quello che si cerca. Gli utenti di WhatsApp avevano già pensato durante gli scorsi mesi che qualcosa sarebbe cambiato in positivo, visto che la piattaforma aveva annunciato un insieme di grandi aggiornamenti che non avrebbero fatto altro che aumentare la distanza con la concorrenza. Ricordiamo infatti che Telegram sto cercando di arrivare ai livelli della piattaforma colorata di verde, aggiungendo sempre più utenti tra le proprie fila.

Ora come ora raggiungere WhatsApp risulta praticamente impossibile, visto che si tratta di un’applicazione con più di 2 miliardi di utenti in giro per i 60 paesi del mondo. Allo stesso tempo c’erano dei punti critici che gli utenti non hanno fatto altro che sottolineare più volte, fino a farli risolvere. Gli sviluppatori hanno infatti insistito con alcuni aggiornamenti che sono stati quindi implementati nel momento migliore, ma sembra che uno sia in corso d’opera.

WhatsApp introduce una grande novità che tutti aspettavano ormai da tempo, finalmente sarà possibile modificare il contenuto dei messaggi anche dopo il loro invio

WhatsApp infatti starebbe per introdurre una novità molto interessante che riguarderebbe una grande richiesta del pubblico, ovvero quella di consentire la modifica dei messaggi.

A breve, secondo quanto preannunciato dalla versione beta che è in fase di test, dovrebbe arrivare il nuovo update. Sarà possibile per tutte le persone dunque modificare un messaggio anche dopo averlo scritto ed inviato, evitando così i refusi e i fraintendimenti. Ovviamente arriveranno altre notizie durante i prossimi giorni per chiarire meglio come funzionerà.