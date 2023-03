Nonostante sia stato presentato da poco OnePlus 11, l’azienda cinese ha deciso di annunciare ufficialmente sul mercato mobile una nuova versione. Come sapevamo grazie alle indiscrezioni delle scorse settimane si tratta del nuovo OnePlus 11 Jupiter Rock Limited Edition. Vediamo qui di seguito le sue caratteristiche principali.

OnePlus annuncia ufficialmente il nuovo OnePlus 11 Jupiter Rock Limited Edition

OnePlus ha dunque deciso di sfornare un nuovo smartphone della famiglia 11. Come già accennato, ora sarà distribuito in veste ufficiale per il mercato cinese il nuovo OnePlus 11 Jupiter Rock Limited Edition. Tra le sue peculiarità, spicca senz’altro il design e l’aspetto estetico.

La backcover di questo smartphone si ispira infatti alla superficie rocciosa del pianeta Giove. A detta dell’azienda, infatti, è stato implementato un “materiale mai utilizzato prima dall’industria” chiamato 3D Microlite. Si tratta di un “ibrido che non si era visto prima e che è anche unico a livello estetico”.

Per il resto, invece, lo smartphone è pressoché identico alla versione classica, anche nel prezzo che si aggira attorno ai 600 euro al cambio. Tra le caratteristiche, troviamo sempre un display con tecnologia AMOLED LTPO con una diagonale da 6.7 pollici e con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. Le prestazioni dello smartphone sono poi affidate al potente soc Snapdragon 8 Gen 2. Anche qui è poi presente una batteria da 5000 mah con supporto alla ricarica rapida da 100W.

Prezzi e disponibilità

Per il momento, il nuovo top di gamma OnePlus 11 Jupiter Rock Limited Edition sarà disponibile in Cina ad un prezzo iniziale di circa 655 euro al cambio.