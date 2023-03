ho. Mobile è pazza, con 200GB disponibili a prezzo bassissimo distrugge TIM

Sono diversi i vantaggi che gli utenti possono sfruttare con le promo telefoniche mobili. Un vantaggio da prendere al volo ad esempio è ormai che tutti i gestori mobili hanno più o meno la stessa qualità di connessione. Non esiste più infatti quella discrepanza di un tempo, la quale portava molta più acqua presso il mulino di alcuni colossi che oggi restano tra i più blasonati in assoluto. Un buono scampolo di terreno è stato guadagnato dei gestori virtuali, i quali con tanta pazienza e perseveranza sono riusciti ad arrivare a livelli altissimi. Oggi anche le aziende più conosciute nel mondo della telefonia mobile tremano quando i provider virtuali lanciano nuove offerte mobili. Proprio per questo motivo i grandi gestori hanno deciso di prendere il toro per le corna e lanciare nuove offerte per far riavvicinare i vecchi clienti.

Attualmente tra i gestori virtuale più interessanti compare senza dubbio il nome del famosissimo gestore ho. Mobile. Le sue offerte si appoggiano alla rete super performante di Vodafone, proponendo inoltre tanti contenuti ed un prezzo eccezionale che dura per sempre nel tempo una volta sottoscritto l’offerta.

ho. Mobile continua a lanciare le sue migliori offerte: ecco la nuova promo da 200 giga in 4G+ al prezzo di 9,99 euro

Se stavate cercando un’offerta che avesse tutto al suo interno, potete affidarvi alla nuova promozione che ho. Mobile lancia sul suo sito ufficiale. Si tratta di una proposta che costa ogni mese per sempre solo 9,99 €. Al suo interno gli utenti troveranno disponibili minuti senza limiti verso tutti con messaggi senza limiti verso tutti e 200 giga in 4G+.