Audi Q4 e-tron è un SUV completamente elettrico che rappresenta un significativo passo avanti per la casa automobilistica tedesca nel campo dei veicoli elettrici ad emissioni zero. Il veicolo è stato progettato per offrire un’esperienza di guida di alta qualità unita alla raffinatezza tipica dei veicoli Audi.

Audi Q4 e-tron: design e materiali costruttivi

A partire dal design esterno, la Q4 e-tron presenta linee audaci e muscolose, tipiche di un SUV. La griglia Audi Singleframe, a forma di ottagono, è stata sostituita da una maschera chiusa che contribuisce a ridurre la resistenza aerodinamica e a migliorare l’efficienza energetica. La vista laterale del veicolo è caratterizzata da passaruota muscolosi e da una linea di cintura alta, che conferiscono al veicolo un aspetto robusto e sportivo. Il design è arricchito da dettagli cromati e lucidi, mentre il posteriore è caratterizzato da una serie di linee e forme che integrano perfettamente la coda del veicolo.

L’interno della Q4 e-tron è spazioso e accogliente, con materiali di alta qualità e una plancia moderna e minimalista. La tecnologia di bordo è all’avanguardia, con un quadro strumenti digitale da 10,25 pollici e un sistema multimediale MMI Touch da 10,1 pollici posizionato al centro della plancia. L’interfaccia utente del sistema MMI è facile da usare e offre numerose funzioni, tra cui la navigazione satellitare, la connettività Bluetooth e la compatibilità con gli smartphone Android ed iOS, con Apple CarPlay ed Android Auto wireless.

Motorizzazione e prestazioni

La versione recensita è l’Audi Q4 e-tron 50 quattro, dotata di un motore elettrico che eroga 220 kW (299 CV) di potenza e 460 Nm di coppia. Il veicolo è dotato di trazione integrale e di una batteria da 82 kWh, che offre un’autonomia dichiarata di oltre 500 km nel ciclo di omologazione WLTP. Nella realtà dei fatti siamo riusciti a raggiungere i 400 km, facendo attenzione ai consumi. Tuttavia, è da segnalare che abbiamo provato il veicolo a dicembre con condizioni metereologiche proibitive (-3°) ed in autostrada.

Guida e manovrabilità: un SUV agile e stabile

Il veicolo accelera da 0 a 100 km/h in soli 6,2 secondi e raggiunge una velocità massima di 180 km/h. In termini di guida, l’Audi Q4 e-tron offre un’esperienza di guida piacevole e silenziosa, grazie alla coppia elevata del motore elettrico fin dalle basse velocità. Il veicolo è reattivo e agile, con una sospensione che assorbe bene le irregolarità della strada. La trazione integrale contribuisce a una maggiore stabilità su strade a bassa aderenza.

Assistenza alla guida: sicurezza e comfort in primo piano

Il veicolo è, inoltre, dotato di una serie di sistemi avanzati di assistenza alla guida, tra cui il cruise control adattivo, l’avviso di superamento della corsia, il sistema di riconoscimento dei segnali stradali e il sistema di assistenza al parcheggio.

La Q4 e-tron è anche dotata di un sistema di recupero dell’energia di frenata rigenerativa, che consente di recuperare l’energia cinetica durante la decelerazione e di ricaricare la batteria del veicolo. Questo sistema contribuisce a migliorare l’efficienza energetica del veicolo e ad aumentarne l’autonomia.

Conclusioni

In conclusione, l’Audi Q4 e-tron è una scelta eccellente per chi cerca un SUV completamente elettrico di alta qualità. Il veicolo offre un design accattivante, interni spaziosi ed eleganti, tecnologia avanzata e un’esperienza di guida piacevole e silenziosa. L’autonomia reale del veicolo è comunque soddisfacente, soprattutto se si considerano le dimensioni del veicolo, e la presenza di numerosi sistemi di assistenza alla guida contribuisce a garantire un elevato livello di sicurezza per il conducente e i passeggeri. In definitiva, l’Audi Q4 e-tron rappresenta una valida alternativa ai tradizionali veicoli con motore a combustione interna ed un passo importante verso la mobilità sostenibile.