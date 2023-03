Tablet Android a meno di 100€? la promozione migliore attualmente disponibile fa impazzire tutti i consumatori, una soluzione che promuove un prodotto ad un prezzo inedito ed esclusivo, con il quale potersi confrontare ottenendo ugualmente ottime prestazioni.

Tablet Android in promozione a meno di 100€ con sim LTE

Un tablet Android a meno di 100€ è realtà grazie ad Amazon, la nuova splendida promozione vede infatti offrire all’utente finale una grandissima possibilità di risparmio, con la quale riuscire a mettere le mani su un prodotto di questo tipo spendendo solamente 99 euro (ACQUISTATELO QUI).

Il brand, lo ammettiamo, difficilmente lo conoscerete, per questo motivo ci affidiamo quasi interamente alla scheda tecnica del dispositivo. Lo stesso risulta essere caratterizzato da sistema operativo Android 11 con slot per la SIM, quindi connettività 4G LTE, affiancato da un display da 10 pollici, ma anche processore octa-core con frequenza di clock a 1.6GHz, 4GB di RAM e 64GB di memoria interna (espandibile fino a 128GB tramite SD), batteria da 8000mAh per una lunga autonomia, connettività WiFi e bluetooth, senza dimenticarsi del chip GPS integrato direttamente.

La vendita e la spedizione viene gestita direttamente da Amazon, ciò si tramuta, come al solito, in tempi di consegna ridottissimi che permetteranno di fruire del prodotto in poco tempo dalla data effettiva dell’acquisto finale da parte del consumatore stesso.