A quanto pare il produttore Motorola sembra quasi pronto a portare in veste ufficiale anche in Europa i suoi ultimi top di gamma della serie Moto X40. Questi erano stati infatti annunciati in Cina tempo fa, ma ora l’azienda li annuncerà a breve in Europa con il nome di Motorola Edge 40 e Motorola Edge 40 Pro. Nel corso delle ultime ore, in particolare, il sito web MySmartPrice ha rivelato le specifiche tecniche complete.

Motorola Edge 40 e Motorola Edge 40 Proz MySmartPrice rivela le specifiche tecniche complete

Motorola sembra quasi pronta a portare i suoi Moto X40 anche per il mercato europeo. Questi ultimi, come sappiamo, arriveranno ufficialmente per il mercato europeo come Motorola Edge 40 e Motorola Edge 40 Pro. Vediamo qui di seguito le specifiche tecniche secondo MySmartPrice.

Motorola Edge 40 – specifiche

• display pOLED da 6,55 pollici in risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento 144 Hz, HDR10+, con 1.200 nit di luminosità massima

• processore MediaTek Dimensity 8020

• Tagli di memoria con 8 GB di RAM LPDDR4X e 128 o 256 GB di storage UFS 3.1

• Dual camera posteriore con sensori da 50 MP con OIS e grandangolo da 13 MP

• Fotocamera frontale da 32 MP

• Connettività: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, Glonass, Galileo, USB-C

• batteria da 4.400 mAh con ricarica da 68W e ricarica wireless da 15W

• sistema operativo Android 13

• dimensioni 158,4 x 72 x 7,49/7,58

• peso 167/171 in base alla back cover scelta

• colori disponibili:Lunar Blue, Nebula Green, Eclipse Black, Magenta.

Motorola Edge 40 Pro – specifiche

• display pOLED da 6,7 pollici curvo sui 4 lati in risoluzione Full HD+ con refresh rate da165 Hz, HDR10+, Gorilla Glass Victus e back cover in Gorilla Glass 7

• Processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

• Tagli di memoria con 8 o 12 GB di RAM LPDDR5X e 128, 256 o 512 GB di storage UFS 4.0

• Tripla fotocamera posteriore da 50 MP con OIS, grandangolo da 50 MP e 12 MP telefoto 2X

• Fotocamera frontale da 60 MP

• Connettività: 5G, Wi-Fi 7 ready, Bluetooth 5.3, USB-C, NFC, GPS dual band, AGPS, Glonass, Galileo, Beidou

• Altro, 2 speaker audio e certificazione IP68

• batteria da 4.600 mAh con ricarica rapida da 125W, ricarica inevasa da 15W e ricarica wireless da 15W

• Sistema operativo Android 13 con interfaccia utente MyUI 5.0

• dimensioni 161,2 x 74 x 8,6 mm

• Peso 199 grammi

• colori disponibili Quartz Black e Angel Falls.