La NATO, acronimo di Organizzazione del trattato del Nord Atlantico è un’alleanza militare e politica che coinvolge 30 paesi membri, la maggior parte ubicati in Europa e in Nord America. L’alleanza fu fondata nel 1949 da dodici nazioni con lo scopo di garantire la pace e la sicurezza e contrastare l’allora temibile Unione Sovietica.

Il Trattato del Nord Atlantico, firmato per garantire la sicurezza degli Stati membri in periodi di tensione internazionale, implica che in un eventuale attacco contro uno dei Paesi membri, vi sia una reazione coordinata da parte dei restanti paesi.

La NATO nel corso degli anni è intervenuta per sedare numerosi scontri e rivolte che potevano sfociare in problemi per la sicurezza degli Stati membri.

Dove sono le basi NATO in Italia?

L‘Italia fa parte dei Paesi membri della NATO fin dal 4 aprile 1949 e partecipa alle spese dell’organizzazione per il 9,2 % del totale ed è considerata come un punto strategico per via della sua posizione geografica.

Dal giorno in cui è iniziata l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, la NATO ha attivato le procedure di difesa in caso di attacchi diretti al resto dei Paesi Occidentali. Anche l’Italia, che possiede diverse basi militari sul territorio, è in stato di allerta.

L’Italia presenta sul proprio territorio numerose basi militari NATO e americane in cui vengono svolti addestramenti speciali e altre attività sottoposte a segreti militari. Si tratta di vere e proprie strutture in cui non sono in vigore le regole nazionali.

La base più importante presenta in Italia è situata in Sicilia, a Signorella che ospita anche la Naval air station statunitense e il programma Alliance ground surveillance.

In Campania, le basi presenti sono due. A Napoli dove si trova l’Allied joint force command della NATO e a Mondragone dove invece è presente un sotterraneo antiatomico.

Altre basi fondamentali presenti sul territorio italiano sono ad Aviano famoso per l’utilizzo del suo aeroporto, in provincia di Varese, in provincia di Brescia, a Gaeta, a Poggio Renatico e a Vicenza.