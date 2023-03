Iliad, Giga 150 con una sorpresa gratis per tutti a 9,99 euro al mese

L’ultimo periodo ha visto la fioritura finale dei gestori virtuali, i quali stanno dando grande contributo agli utenti per sottoscrivere nuove offerte. Oltre ai tanti provider virtuali, c’è anche il nome di Iliad, che non è di certo un gestore virtuale. La nota azienda che col tempo è diventata una vera istituzione del mondo della telefonia mobile italiana, sta continuando a proporre le sue offerte migliori.

Iliad continua con le sue offerte migliori: la linea Giga è ancora disponibile sul sito ufficiale

Dopo aver visto col tempo che la concorrenza si muove a grandi passi, Iliad ha deciso di alzare le barricate. Lo scopo è quello di avvicinare sempre più utenti alle sue offerte mobili, in modo da aumentare il gran numero di offerte sottoscritte. Ricordiamo infatti che Iliad negli ultimi anni è stata in grado di raggiungere e superare la quota stratosferica di 10 milioni di utenti, il tutto in pochi anni di attività.

Il merito è di offerte come quelle che sono attualmente disponibili sul sito ufficiale, le quali non sono di certo una nuova scoperta. Il lato della telefonia mobile si distingue particolarmente vista la presenza della promo che prende il nome di Giga 150. Al suo interno, come in tanti ben sanno, ci sono 150 giga per connettersi ad Internet usando gratis la rete 5G che il gestore comprendere le sue offerte senza alcuna aggiunta. Ci sono poi anche chiamate e messaggi illimitati verso tutti. Il prezzo resta sempre lo stesso ovvero quello di 9,99 € al mese per sempre. Ricordiamo poi c’è un’offerta del genere consente anche di sottoscrivere la promo in fibra ottica per la propria casa a 19,99 €.