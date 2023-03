Telegram è un’app di messaggistica compatibile sia con Android che con iOS.La parte migliore di questa app è che offre comunicazioni sicure, oltre ad essere gratuita.

La crittografia è il motivo principale per cui le persone non pososno spiare in segreto le chat di Telegram di qualcun altro. Senza un software adatto, non puoi spiare le chat di Telegram di qualcuno senza farglielo sapere e senza essere scoperto. Ecco quindi alcune delle migliori in circolazione.

mSpy

Creato nel 2011, mSpy ha monitora i telefoni cellulari a un livello superiore con oltre 36 componenti aggiuntivi.

Usando mSpy, puoi monitorare l’account Telegram del tuo coniuge comodamente da casa tua. Questa app spia ti tiene sincronizzato con le loro “chat segrete“. Inoltre, riceverai i timestamp dei loro messaggi inviati e ricevuti.

Utilizzando la funzione Screen Recorder di mSpy, puoi visualizzare i messaggi di Telegram cancellati sul dispositivo Android o iOS del tuo partner.

Per accedere a queste funzionalità di mSpy, non è necessaria una laurea del MIT. Al momento dell’abbonamento, il supporto è disponibile per garantirti l’aiuto di cui hai bisogno, 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

eyeZy

Se desideri fare un passo nel futuro, eyeZy dovrebbe essere la tua opzione di monitoraggio preferita. Contrassegnato come “il software di monitoraggio del telefono più potente del pianeta“, è capace di tutto.

Raggruppato sotto la funzione “Social Spotlight“, eyeZy rende il monitoraggio di Telegram un piacere. Questa app ti consente di accedere alle chat private che il tuo coniuge non vuole che tu veda.

Inoltre potrai anche vedere le informazioni di contatto di coloro a cui sta inviando messaggi.

Utilizzando il keylogger dell’app, puoi vedere i messaggi del tuo coniuge in tempo reale. Questa funzione ti offre il lusso di raccogliere le solide prove necessarie per affrontare un partner traditore.

Compatibile con i telefoni cellulari Android e iOS, il “Friendly Installer” di eyeZy semplifica l’installazione.