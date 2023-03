Vodafone DOMINA, TIM distrutta con le Silver da 200GB in 5G quasi gratis

Vodafone sta dimostrando di essere il miglior gestore in assoluto ancora una volta, nonostante la concorrenza si stia avventando sui suoi clienti di continuo. Stando alle ultime notizie riportate dal web e dai canali ufficiali dell’azienda, sarebbero nate delle promozioni che hanno un solo scopo: riconquistare la vecchia parte del pubblico che in passato ha scelto di scappare via.

Effettivamente la battaglia sarà come quella di sempre, volta a recuperare gran parte dei propri utenti ma anche a conquistarne di nuovi. Non è però questo il caso, almeno per quanto riguarda la raccolta di nuovi clienti da portare sotto l’ala protettrice di Vodafone. Le promozioni di cui stiamo per parlare infatti riguardano le proposte fatte ai vecchi clienti, i quali dovranno sperare di ricevere una chiamata o un messaggio dal celebre gestore anglosassone.

Vodafone distrugge la concorrenza proponendo due offerte che arrivano addirittura ad offrire 200 giga in 5G ogni mese

In tanti non si sarebbero aspettati una presa di posizione del genere, la quale viene adottata da Vodafone per riuscire a riprendere in mano le redini del gioco. La telefonia mobile è estremamente mutata nel corso degli anni, vedendo i gestori virtuali salire sempre più in cattedra. Per questo motivo il colosso a scelto di optare per due nuove offerte dai prezzi molto bassi e con tanti contenuti.

Le silver hanno al loro interno minuti senza limiti e messaggi senza limiti verso tutti, con la prima che arriva a 150 giga in 5G e la seconda che tocca i 200 giga in 5G. I prezzi sono rispettivamente di 7,99 € al mese e di 9,99 € al mese.