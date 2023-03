Vodafone vince su tutti e sulle dirette rivali del settore con la presentazione di una promozione veramente unica nel proprio genere, gli utenti si ritrovano a poter mettere effettivamente le mani su un’offerta quasi unica, con accessibilità garantita solo ed esclusivamente da parte di coloro che richiederanno la portabilità.

Come sempre accade, purtroppo oseremmo dire, la richiesta di attivazione non può essere presentata da tutti i consumatori, ma solamente da coloro che optano per la portabilità da uno specifico operatore telefonico nazionale, con accessibilità garantita nei negozi fisici, e pagamento iniziale di un contributo che in genere si aggira attorno ai 20 euro.

Vodafone, tantissime offerte dai prezzi irrisori

Le promozioni migliori di casa Vodafone risultano essere legata al mondo delle cosiddette Silver, soluzioni che possono essere richieste solo con portabilità, ma che aprono le porte a bundle assolutamente unici nel loro genere.

La più economica presenta un costo fisso di soli 7,99 euro al mese, e prevede la possibilità di mettere le mani su illimitati minuti da poter utilizzare verso tutti, con 1000 SMS verso altrettanti numeri di telefono, a completare 150 giga di traffico dati, con navigazione non solo in 4G+, ma addirittura in 5G.

Gli utenti che invece vogliono ancora più giga di traffico, non devono fare altro che optare per la variante da 200 giga al mese, con gli stessi altri contenuti, al prezzo finale di soli 9,99 euro. Entrambe le promo sono addebitate in automatico sul credito residuo, no conto corrente bancario.