Sicuramente tutti ricorderete la lunga battaglia tra il colosso che ha creato Fortnite, Epic Games ed Apple. Tutti noi ne abbiamo parlato per mesi e ora, la prima torna a parlare della seconda.

Il CEO di Epic Tim Sweeney sta già lanciando l’allarme sul comportamento di Apple nei confronti del metaverso. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Epic Games parla di Apple

In un’intervista rilasciata a GamesIndustry, Tim Sweeney ha parlato del metaverso, inclusa la visione di Epic per un ecosistema “unificato” che non diventi “un altro giardino recintato”. Questo è un chiaro colpo ad Apple, che secondo Sweeney gestisce un giardino recintato con l’App Store su iPhone e iPad.

Alla domanda sugli eventuali ostacoli a questa visione “unificata” per il metaverso, Sweeney ha immediatamente indicato Apple. Sweeney crede che l’azienda di Cupertino “schiaccerà il metaverso o ne trarrà tutti i profitti”. Sweeney ha continuato dicendo che Epic può superare qualsiasi altra sfida che potrebbe intralciare la sua visione del metaverso.

“Li vediamo come dominatori di tutto questo business se sono autorizzati a utilizzare il loro potere di mercato e l’hardware per farlo”, ha detto Sweeney in riferimento ad Apple. “Quindi lo stiamo combattendo.” Da parte sua, Apple dovrebbe annunciare il suo visore Reality Pro alla WWDC di giugno, insieme a nuove piattaforme software per alimentare quel visore a realtà mista. Per il momento non ha ancora dichiarato nulla in risposta ad Epic.