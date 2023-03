L’operatore virtuale Fastweb, a partire dal prossimo 1° ottobre 2023 cambierà il proprio CEO. Alberto Calcagno, da 10 anni CEO di Fastweb, ha deciso di presentare le dimissioni e lascerà l’azienda a fine settembre 2023.

Al suo posto, il Consiglio di Amministrazione di Fastweb, ha nominato Walter Renna. Scopriamo insieme tutti gli altri dettagli.

Fastweb cambia CEO dopo 10 anni

Dal 2013, quando Alberto Calcagno ha assunto la funzione di CEO, Fastweb non ha cessato di aumentare il portafoglio clienti, il fatturato e il free cash flow, avendo una crescita costante per 38 trimestri consecutivi. n una nota il Gruppo ha dichiarato: “Sotto la sua guida, i settori dedicati a clienti commerciali e Wholesale hanno registrato una decisa crescita, parallelamente ai successi in nuovi rami di attività come la telefonia mobile, il cloud e la cybersicurezza. Allo stesso tempo, la rete in fibra ottica è stata fortemente ampliata“.

Alberto Calcagno ha dichiarato: “Ho vissuto un periodo incredibilmente stimolante in una delle aziende più affascinanti d’Italia. Per me, questo è il momento giusto per dedicarmi a nuovi obiettivi. Ringrazio tutti i collaboratori, i clienti, i partner e gli azionisti per la fiducia che hanno riposto in me”.

Da parte sua, il quasi nuovo CEO, Walter Renna ha dichiarato: “Sono molto felice di continuare il mio percorso in Fastweb con il ruolo di CEO e ringrazio il Consiglio di amministrazione per la fiducia. Accetto volentieri questa sfida e darò il meglio per proseguire la nostra storia di crescita insieme al management team e a tutti i colleghi“.