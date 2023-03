Android Auto diventa WIRELESS per tutti, ufficiale il nuovo modo

Da diverso tempo a questa parte le persone si chiedono come fare per adattare l’interfaccia Android Auto in wireless, senza utilizzare il classico cavo di collegamento all’auto. C’è da dire che tutte le auto di nuova generazione consentono il collegamento ad Android Auto già di base in modalità wireless, per cui il problema non c’è. Tutti coloro che invece vogliono far sì che tutto questo succeda, devono adattarsi ad alcune soluzioni che in realtà non costano neanche troppo.

Già da qualche giorno infatti su Amazon Italia è arrivata la grande novità, una vera e propria sorpresa: quello che è l’adattatore più famoso proprio per tale evenienza è diventato disponibile con un prezzo neanche troppo esoso. Stiamo parlando del dongle Motorola MA1, probabilmente più famoso di tutti che in questo caso costa 89,99 €.

Android Auto Wireless con il dongle Motorola: è arrivato su Amazon a 89,99 euro

Avere Android Auto Wireless non è più un miraggio: gli utenti infatti potranno averlo semplicemente pagando 89,99 € su Amazon, proprio la versione italiana del sito. L’adattatore che è stato lanciato all’inizio dello scorso anno sul mercato americano sembrava inizialmente non dover arrivare in Italia, salvo poi far ricredere tutti.

Funzionare è davvero molto semplice visto che basta collegarlo alla porta USB del proprio veicolo, quella dedicata alla condivisione di Android sul sistema. Verrà creata una rete wireless a 5GHz. Sarà quindi molto più semplice questa volta avere a disposizione lo schermo del vostro smartphone direttamente sull’auto. Non servirà infatti comprare cose strane o affidarsi a produttori non conosciuti, visto che in questo caso ad intercedere per voi sarà Motorola.