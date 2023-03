C’è molta frenesia per quanto concerne la politica commerciale delle principali tv streaming nel corso di queste settimane. Se il dibattito degli ultimi giorni si è concentrato sulla storica svolta di Netflix, decisa a mettere al bando la pratica sdoganata degli account condivisi, non meno importante potrebbe essere una decisione che riguarda il futuro di Disney+.

Disney+, avanzano i rumors legati alle pubblicità

Come riportato da numerosi rumors dall’altra parte dell’oceano, a breve il servizio streaming potrebbe introdurre anch’essa le pubblicità, in linea con le direttive commerciali della stessa Netflix. Disney+ dovrebbe proporre questa novità in primo luogo per il mercato americano, con il fine di non andare a rimodulare i prezzi degli attuali piani di visione per film e serie tv.

In base a questa possibile novità è immaginabile una divisione dei ticket per l’attuale servizio di Disney+. Gli utenti potrebbero quindi avere a disposizione un ticket Basic al costo di 7,99 dollari al mese che sarà il nuovo pacchetto entry level e prevederà proprio la novità degli annunci promozionali tra una serie tv e l’altra.

L’attuale pacchetto unico, invece, diventerà il nuovo ticket Premium con un costo pari a 10,99 euro ogni mese, senza pubblicità, con la condivisione dei contenuti su dispositivi in contemporanea e con la presenza della tecnologia 4K per la visione di film e serie tv.

Da sottolineare come, almeno per il momento, questa novità non riguardi ancora l’Europa dove restano confermati gli attuali assetti commerciali. Nel corso dell’anno però potrebbero arrivare novità in tal senso anche nel Vecchio Continente.