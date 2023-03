Netflix, i trucchi della piattaforma che nessuno ti ha mai svelato

Non c’è niente di meglio che tornare a casa, liberarsi della divisa da lavoro e tuffarsi sul divano per godersi una serie TV o un bel film proposto da Netflix. La più popolare delle piattaforme di streaming offre una vasta scelta grazie a un catalogo molto ampio, ma navigare tra le tante opzioni può essere più complicato di quanto si possa pensare.

Netflix: in questo modo è più semplice e veloce scegliere il titolo

Ad ogni modo ci sono alcuni trucchi per migliorare l’esperienza di navigazione, scoprire proposte di categorie specifiche ed esplorare l’intero catalogo senza scorrere per ore. Netflix nasconde alcune funzioni segrete che vale la pena conoscere subito.

A volte passi ore a navigare nella home di Netflix in cerca di qualcosa di interessante, di novità e di piccoli tesori mai visti prima, ma potresti voler trovare una serie TV o un film specifico senza perdere troppo tempo. In questo caso, hai due opzioni: utilizzare la ricerca interna di Netflix, che può essere complicata su una TV, oppure scaricare l’app JustWatch (per iOS, Android e desktop) che ti permette di controllare facilmente se ciò che desideri è disponibile su Netflix o su altre piattaforme di streaming come Prime Video, Disney Plus, Now TV e altri. L’app è supportata anche da molti televisori Samsung e LG e dai dispositivi Amazon Fire TV.

L’altro “trucco” riguarda i consigli. Su Netflix troverai sempre una personalizzazione basata su ciò che hai già visto e valutato con il sistema dei pollici. I suggerimenti sono spesso utili e in linea con i tuoi gusti, ma a volte vorresti che ti venisse consigliato qualcosa di diverso. Oppure, magari, condividi l’account con coinquilini, figli o partner e quindi ciò che ti viene proposto non rispecchia completamente i tuoi gusti. Ecco, in tal caso puoi intervenire manualmente sull’algoritmo di Netflix cancellando i contenuti dalla cronologia di visione. Basta andare su Il tuo account > Attività di visione > Nascondi dalla cronologia di visione. Il sistema di consigli automatici ripartirà da zero e ti proporrà titoli diversi.