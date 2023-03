Whatsapp, la versione aggiornata su iPhone semplificherà la vita dei suoi possessori

Ieri sera, Meta ha rilasciato la versione 23.5.77 di WhatsApp sull’App Store di iOS, aggiornando l’applicazione di messaggistica istantanea con una nuova funzionalità. Grazie a questo aggiornamento, l’app si integra ancora di più con il recente iOS 16 e permette di copiare il testo direttamente dalle immagini ricevute.

Whatsapp: prepariamoci a copiare il testo direttamente dalle immagini ricevute

Per utilizzare la nuova funzione proposta, basta toccare una foto ricevuta nelle chat di WhatsApp e selezionare il testo al suo interno, dopodiché appariranno le opzioni Copia, Seleziona tutto, Traduci e altre.

Questa novità era già in fase di test con la beta 23.1.0.73 di WhatsApp per iOS, ma con l’aggiornamento rilasciato, la funzione viene implementata per tutti gli utenti nella versione 23.5.77, scaricabile direttamente dall’App Store. Tuttavia, è possibile che non tutti gli utenti possano accedervi immediatamente, poiché WhatsApp tende ad attivare le nuove funzionalità gradualmente.

La capacità di copiare testo dalle foto su iPhone e iPad è stata introdotta da Apple con iOS 15, ma con le API di iOS 16, rese disponibili agli sviluppatori a partire dallo scorso settembre, le possibilità sono state notevolmente ampliate. Nel frattempo, è trapelata la notizia che WhatsApp potrebbe introdurre l’utilizzo di un nome utente al posto del numero di telefono, seguendo l’esempio di Telegram. Questa funzione offrirebbe agli utenti una maggiore privacy e faciliterebbe l’aggiunta di nuovi contatti senza dover condividere il proprio numero di telefono. Ciò potrebbe essere particolarmente utile in situazioni in cui la condivisione del numero di telefono non è desiderata o non è sicura.