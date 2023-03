Fotografia, è nata la prima fotocamera in tellururo di germanio

I migliori dispositivi fotografici sul mercato sono in grado di scattare foto in quattro millesimi di secondo. Tuttavia, per catturare le interazioni atomiche, è necessaria una fotocamera molto più veloce. Gli scienziati hanno quindi creato una fotocamera che scatta 250 milioni di volte più rapidamente delle normali macchine fotografiche.

Fotografia: passi da gigante per il mondo delle fotocamere

Il dispositivo risultante impiega solo un trilionesimo di secondo per scattare, permettendo agli scienziati di osservare il cosiddetto “disordine dinamico“. Questo fenomeno si verifica quando gruppi di atomi si muovono e interagiscono all’interno di un materiale per un periodo specifico, spesso a causa di vibrazioni o variazioni di temperatura.

Simon Billinge, scienziato dei materiali presso la Columbia University di New York, afferma che questa tecnica permetterà di osservare i materiali e identificare gli atomi coinvolti nel “disordine dinamico”. Questa innovazione offre un nuovo modo per analizzare la complessità dei materiali e potenziarne le proprietà. Inoltre, nel campo della nanotecnologia, la fotocamera ultra-veloce potrebbe consentire di esaminare il comportamento dei nanomateriali e delle nanoparticelle, aprendo la strada a nuove applicazioni in settori come l’elettronica, l’energia e la medicina.

Gli scienziati hanno testato la loro fotocamera su un materiale chiamato tellururo di germanio (GeTe), comunemente impiegato nella conversione del calore in elettricità o dell’elettricità in raffreddamento. Grazie ai modelli basati sulle osservazioni ottenute con questa nuova fotocamera, la comprensione scientifica di tali materiali e processi potrà essere ulteriormente migliorata in futuro.

Sebbene ci sia ancora molto lavoro da fare, questo rappresenta un importante passo avanti nel campo della fotografia ad alta velocità e nella ricerca sui materiali.