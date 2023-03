WhatsApp è un chiaro esempio di come bisogna fare per difendersi, visto che tantissime persone per anni hanno avuto paura che qualcuno potesse leggere le loro conversazioni. Tutto questo in realtà ad oggi non è assolutamente possibile visto che l’applicazione si è battuta con tutta sé stessa contro questa vera e propria piaga dello spionaggio. Qualcuno crede che tutto questo sia ancora possibile, ma verificando e scaricando quelle applicazioni che un tempo permettevano tale pratica, ci si potrà convincere del contrario.

Effettivamente non c’è più ragione di credere che qualcuno possa entrare con delle semplici applicazioni di terze parti all’interno delle chat, ma ci sono altre soluzioni che a quanto pare starebbero destando un po’ di preoccupazione soprattutto nell’ultimo periodo. Si tratterebbe di un’applicazione, la quale però non porterebbe ad una pratica così invasiva come quella che permetteva di spiare ciò che gli utenti si dicevano con i loro interlocutori.

WhatsApp: adesso spiare le persone significa conoscerne in diretta i movimenti, ecco cosa può concedere la nuova applicazione di terze parti

Da diversi giorni si sta discutendo della presenza sul web di un applicativo di terze parti che consentirebbe infatti qualcosa di straordinario. Si tratta di una pratica di spionaggio, ma molto più blanda rispetto a quella di cui tutti avevano paura un tempo.

Grazie alla nuova applicazione che prende ufficialmente il nome di Whats Tracker, gli utenti avranno una grande opportunità. Stiamo parlando infatti della possibilità di tracciare i movimenti delle persone quando si tratta di entrare o uscire da WhatsApp. In poche parole arriverà una notifica tutte le volte che quel numero scelto deciderà di entrare o uscire da WhatsApp. Non ci saranno quindi più segreti in merito all’ultimo accesso, il quale anche se oscurato non potrà di certo celare l’entrata o l’uscita. Infine potrete avere anche un report alla fine della giornata, il quale elencherà tutti gli orari precisi.