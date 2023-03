WhatsApp nuovi aggiornamenti e torna la possibilità di SPIARE GRATIS

Da giorni non si discute altro che delle grandi novità che ben presto WhatsApp a porterà all’interno della sua piattaforma. La messaggistica istantanea è in continuo cambiamento, anzi rinnovamento, dal momento che le principali funzioni restano sempre intatte ospitando gradualmente diverse aggiunte che non fanno altro che rendere più interessante l’esperienza per gli utenti.WhatsApp infatti ha in programma di aggiungere nuovi aggiornamenti che porteranno la presenza dei gruppi effimeri ad esempio così come delle newsletter. Questa però è un’altra storia, della quale abbiamo già discusso diverse volte durante gli ultimi giorni.

Oggi si parla insistentemente del ritorno di una possibilità, ovvero quella di spiare le persone in ogni momento proprio all’interno della celebre piattaforma. Ovviamente non si parla delle conversazioni, le quali oggi sono quasi impossibili da spiare, ma dei movimenti fatti all’interno della chat.

WhatsApp: è ritornata la possibilità di spiare le persone ma con una modalità diversa, ecco l’applicazione in questione

Dopo aver visto quante siano e quali siano le funzioni di WhatsApp che tutti conoscono, bisogna prendere atto di quello che c’è fuori. Si tratta di un’applicazione esterna a WhatsApp, la quale è di terze parti.

What’s Tracker, questo il suo nome, consente a tutti di monitorare le entrate e le uscite all’interno di WhatsApp di uno o più numeri di telefono. In poche parole sceglierete voi chi spiare, sapendo con precisione l’orario in cui un utente entrerà o uscirà da WhatsApp.

Alla fine della giornata potrete avere anche il resoconto generale con la lista di tutti gli orari. Chiaramente l’applicazione almeno per il momento è gratuita.