Twitter mostra tweet di persone che non seguiamo

Potrebbe essere capitato anche a voi di vedere, sulla piattaforma social Twitter, alcuni post di persone che però non seguite. Sul social network di Elon Musk è facile trovare commenti di questo tipo.

Da qualche settimana infatti la piattaforma ha deciso di portare su un livello ancora più profondo una strategia partita alcuni mesi fa. Si potrebbe definire una sorta di “per te” di TikTok. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Twitter mostra post anche di utenti che non seguiamo

Negli ultimi mesi, tante piattaforme hanno scelto questa strada: la prima, tra le polemiche, era stata Meta con Facebook e Instagram. Secondo un’inchiesta del Wall Street Journal, sembra che la soluzione stia funzionando: il 2022 è stato un anno di rimbalzo per i social network di Zuckerberg, il cui uso è tendenzialmente aumentato in tutto il mondo, forse anche grazie ai suggerimenti di nuovi contenuti tramite l’IA.

Per Twitter, tutto è cominciato lo scorso gennaio, quando il social network ha annunciato l’introduzione di una timeline Per Te, una homepage in cui vedere contenuti suggeriti dall’algoritmo, sulla base dei propri interessi. Accanto a questa funzione, è tuttora disponibile una timeline più classica, chiamata Following, con all’interno solo gli account seguiti.

Come spesso capita per gli algoritmi di raccomandazione, tuttavia, esiste un grado di personalizzazione per l’utente. In particolare, è illuminante dare un’occhiata agli interessi che Twitter ha selezionato per noi, per capire il motivo per cui vediamo o non vediamo determinati contenuti. È semplice: basta andare su Impostazioni, poi Privacy e sicurezza e da lì su Contenuti che vedi. A quel punto, accedendo a Interessi è possibile vedere un elenco di temi cui la piattaforma ci ritiene interessati. Da lì, è possibile sintonizzare le raccomandazioni, eliminando manualmente gli argomenti che non vogliamo più vedere nella nostra timeline.