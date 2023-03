Le giornate pian piano cominciano ad allungarsi e il sole è sempre più alto nel cielo. I prati cominciano a diventare più rigogliosi e le temperature molto più miti. Questo porta le persone ad avere sempre più voglia di abbracciare la natura per una gita fuori porta, magari portando con sé tutti i comfort che la ultime tecnologie possono offrire. La stagione delle attività all’aperto dunque si avvicina a grandi passi e per assicurarsi di avere con sé tutta l’energia che serve per affrontare una giornata o più giorni di campeggio, bisogna affidarsi ai migliori.

Jackery offre infatti sconti clamorosi, i quali si spingono fino al 20% su tantissimi dei suoi prodotti. Stiamo parlando di power stations così come di generatori solari. Gli sconti saranno validi fino al 15 marzo 2023, per cui bisogna affrettarsi per prendere al volo l’opportunità.

Inoltre l’azienda offre anche spedizione gratuita e un’estensione della garanzia di tre anni. Per poter beneficiare degli sconti, dovrete applicare il codice “Jackery15” o “Jackery20” al momento del checkout!

Jackery, i migliori sconti fino al 20% sulle power station e sui generatori solari

Un esempio potrebbe essere il Jackery Explorer 240, scontato del 20%. Si tratta di una soluzione estremamente leggera con i suoi 3 kg, in grado di ricaricare un telefono 24 volte e un computer portatile due volte. Potrete anche ricaricare altri dispositivi come il vostro drone. Il prezzo sarà di 240 € invece che di 299 €.

Nel caso in cui doveste essere alla ricerca di un modello leggermente più grande, ecco l’Explorer 500, utile per un campeggio di uno o due giorni. La sua capacità di 512 Wh consente di far funzionare tutti gli accessori sotto i 500 W di potenza, tra cui anche un computer portatile per 30 ore o magari una televisione per circa 7,5 ore. Il prezzo che scende del 20% arriva a 528 €.

Nel caso in cui neanche questa dovesse essere la soluzione adatta per voi e necessitaste di una potenza ancora maggiore e di una ricarica rapida, Jackery 1000 Pro e Jackery 2000 Pro fanno al caso vostro. Per quanto riguarda quest’ultima, il prezzo, invece che di 2299 €, sarà di 1954,15 €. Potrete contare infatti su uno sconto del 15% ma anche su un enorme capacità di carica grazie ai 2160 Wholtre ad una potenza in uscita di picco pari a 4400 watt. Potrete quindi alimentare anche degli apparecchi ad alto consumo energetico come piastre elettriche, macchine da caffè o frigoriferi. È la soluzione ideale per le attività all’aperto o come backup domestico. Potrete inoltre ricaricare la batteria al litio di questo generatore in sole 2,5 ore tramite la presa di corrente tradizionale.

In caso desideriate che sia il sole a ricaricare tutti i vostri dispositivi, ecco il Solar Generator 2000Pro, dotato di 1, 2 o 6 pannelli solari in grado di resistere alle intemperie essendo dotati di una certificazione IP67. Proprio i pannelli solari SolarSaga da 200W consentiranno di avere l’energia del sole dalla propria parte. Anche in questo caso lo

sconto è del 15%: il prezzo sarà di 2.464,15 € per la power station con un pannello SolarSaga 200,3.059,15 € per il set con due pannelli portatili o 5.269,15 € per la massima potenza in un set con sei pannelli solari.

Chi invece possiede già un Jackery Explorer, potrà ampliare la sua dotazione con un pannello ad alta efficienza SolarSaga da 100W costa il 15% in meno a 280,5 € invece di 329,99 €, mentre la versione più piccola e particolarmente leggera da 80W, il SolarSaga da 80W, costa il 15% in meno a 211,65 €invece di 249 €.