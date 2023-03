Torna in Vodafone con l’offerta Silver a 7.99 euro al mese

L’operatore Vodafone Italia ha recentemente avviato una nuova campagna SMS rivolta agli ex clienti che in precedenza hanno lasciato il consenso commerciale.

In questo SMS viene proposta loro l’attivazione dell’offerta denominata Silver a meno di 8 euro al mese. Scopriamo insieme cosa comprende.

Torna in Vodafone con Silver a 7.99 euro al mese

L’offerta Silver comprende minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e rete mobile nazionali e verso numeri di rete mobile Vodafone Romania, 1000 minuti verso Vodafone Albania, 300 minuti verso i numeri mobile e fisso di Argentina, Austria, Bangladesh, Belgio, Bulgaria, Canada, Cina, Colombia, Repubblica Ceca, Danimarca, Repubblica Dominicana, Finlandia e molti altri paesi.

E ancora 100 minuti verso i numeri mobile e fisso di Bolivia, Cile, Ecuador, Egitto, Filippine, Sri Lanka, Nigeria, Turchia, Venezuela e verso i numeri fissi di Brasile, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 100 GB di traffico internet alla massima velocità disponibile. Inoltre, sono inclusi gratuitamente alcuni servizi aggiuntivi, come ad esempio l’ascolto della segreteria telefonica, il servizio di reperibilità Chiamami & Recall, la continuità di servizio, il servizio SMS di ricevuta di ritorno e la verifica del credito residuo.

Ecco l’esempio di un SMS: “Torna in Vodafone! 100GB, minuti e sms illimitati a 7.99E/mese. Attivazione 0.01E, SIM 0E. Attiva in negozio/online entro il 15/03. Dettagli e costi: voda.it/wdb21“. In ogni caso, sia online che nei negozi, per attivare l’offerta bisogna rispettare una scadenza personalizzata, in questo caso fissata ad esempio per il 13, il 14 o il 15 Marzo 2023.