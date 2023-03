Regime fiscale speciale per i pensionati stranieri in Italia, ecco di cosa si tratta

Molte persone non sanno che esiste un regime fiscale speciale per i pensionati stranieri che si trasferiscono in Italia. Ovviamente stiamo parlando di una piccola percentuale rispetto a tutti i pensionati che si trovano sul nostro territorio, ma chi può beneficiare di questo regime speciale?

Questo regime è specificamente pensato per i pensionati beneficiari di pensione da un fondo previdenziale straniero che intendono trasferire la propria residenza in Italia.

Ecco quali sono quindi i principali requisiti per richiedere questo regime speciale in Italia:

Percepire una pensione erogata da una cassa previdenziale straniera;

Trasferimento della residenza fiscale in Italia, più precisamente a: qualsiasi comune in Sicilia, Calabria, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise o Puglia, purché il comune abbia una popolazione non superiore a 20.000 abitanti.

o ad uno dei Comuni che sono associati a questo tipo di regime.

Ecco perchè questo regime conviene molto

Inoltre secondo quanto riferito dalla legge bisogna essere stato residente fiscale estero da almeno 5 anni prima dell’anno d’imposta per il quale il soggetto chiede di beneficiare del regime agevolato. Ma quali sono gli attuali vantaggi di questo regime speciale di cui tanto si parla ultimamente?

Tutti i redditi personali (non solo derivanti da pensione) del beneficiario sono tassati con un’aliquota del 7%, e hanno una durata che non è infinita, anzi. Secondo quanto stabilito infatti, i benefici di questo regime fiscale speciale durano solo 10 anni. Scaduto questo periodo infatti, bisognerà rinnovare la richiesta e vedere se qualcosa è cambiato, perchè le leggi si aggiornano costantemente e non sarà possibile beneficiarne all’infinito.