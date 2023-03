Carrefour si rinnova con un nuovo store che vende solo frutta e verdura di “qualità”

Carrefour France ha aperto i suoi primi due punti vendita Potager City a Parigi, uno store che si concentra su frutta e verdura di “alta qualità” a “prezzi equi“. Non si sa se questa novità arriverà anche in Italia dopo il periodo di test in Francia.

Frutta e verdura di stagione rappresentano una quota significativa dell’assortimento del punto vendita.

E’ un’azienda che promuove l’agricoltura rigenerativa e ha circa 40 referenze di vino in collaborazione con Le Petit Ballon, oltre a circa 230 prodotti freschi self-service, come formaggi, latticini, salumi e freschissimi.

Benoît Soury, direttore esecutivo del mercato convenience e biologico di Carrefour, ha dichiarato: “Con questo nuovo formato, vogliamo difendere i valori della condivisione, dell’autenticità e delle prelibatezze alimentari, valori che danno slancio alla produzione locale in molte regioni.”

Un successo nonostante i licenziamenti e gli store chiusi

“Per fare questo, ci siamo concentrati su una selezione accuratamente scelta che mette in risalto il prodotto grezzo: abbiamo cercato il produttore giusto, il raffinatore giusto e il partner giusto, e abbiamo messo in vendita i prodotti al momento giusto e al giusto prezzo .”

Sebbene i negozi sembrino cari, i prezzi sono dal 10% al 12% più bassi rispetto alla frutta e verdura nei negozi concorrenti e fino al 40% più economici rispetto ai prodotti freschi disponibili sul mercato. Nonostante quindi le numerose chiusure di diversi store e supermercati in Italia, sembra che gli investimenti stiando andando da un’altra parte.

I clienti potranno anche ritirare cesti di frutta e verdura dai negozi di Potager City che hanno ordinato direttamente dal sito di e-commerce del rivenditore.

Il nuovo negozio locale si aggiunge alla gamma di cestini di frutta e verdura che Potager City offre online da 10 anni. Oltre ai negozi di Rue de Tolbiac e Rue de Seine a Parigi, a fine marzo aprirà un terzo punto vendita in Rue Réaumur.