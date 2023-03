Iliad, proposta un’offerta folle

Iliad è un’azienda francese che offre servizi di telecomunicazioni in diversi paesi del mondo, tra cui l’Italia. Dal 2018, Iliad ha lanciato la sua offerta di telefonia mobile a basso costo in Italia, diventando rapidamente uno dei principali concorrenti nel settore delle telecomunicazioni.

Le offerte di Iliad sono state introdotte con l’obiettivo di offrire ai consumatori italiani un’alternativa economica rispetto alle tradizionali compagnie telefoniche. Si tratta di tariffe semplici, economiche e soprattutto che non cambiano con il tempo.

Proprio per l’eccellenza della sua condotta, Iliad nel 2022 ha ricevuto diversi premi e riconoscimenti, tra cui:

Il premio Operatore N. 1 di telefonia mobile ricevuto grazie all’incredibile qualità delle sue promozioni Il riconoscimento “Top contact center” per lo straordinario ed invidiabile servizio di assistenza. Questo grazie alla gentilezza e alle competenze dei dipendenti che fanno parte di Iliad Infine, l’“Italy’s Best Employers”, riconoscimento che premia l’azienda italiana meglio recensita dai propri dipendenti, proprio grazie all’attenzione che la compagnia dedica ai propri lavoratori.

Iliad, offerta folle

Iliad propone un’incredibili offerta a tempo limitato che ha avuto una durata di 10 giorni e sarà attiva ancora per poche ore. Non è un’offerta da lasciarsi scappare!

Con soli 8,99 euro al mese potrete avere minuti illimitati verso tutti, SMS illimitati verso tutti e ben 130 GB di traffico internet sia in 4G che 4G+. Si tratta davvero di un’offerta folle ed irripetibile. La tariffa ha un costo di attivazione di 9,99 euro e sarà valida per sempre, o almeno finché voi stessi non decidiate di disattivarla.

Le offerte Iliad possono essere sottoscritte sia online che recandosi fisicamente nei negozi dell’azienda.