WindTre, la promo con 100 Giga: ecco la tariffa contro Iliad

WindTre torna ad essere molto competitivo in questo mese di marzo grazie ad una serie di tariffe volte a contrastare direttamente le migliori iniziative di Iliad, con un particolare riferimento alla proposta Flash 130. Anche in questo inizio di stagione primaverile, gli utenti che scelgono il provider arancione potranno contare sulla WindTre Star+.

WindTre, la migliore offerta da 100 Giga contro Iliad

La WindTre Star+ rappresenta una grande iniziativa per gli abbonati con la presenza di consumi no limits per chiamate, SMS e internet.

Nel dettaglio, gli utenti che scelgono questa promozione avranno 100 Giga per navigare in internet anche con le velocità del 4G. Inoltre gli abbonati potranno beneficare di consumi senza limiti per le telefonate verso tutti i numeri fissi e mobili ed SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica. Vantaggioso anche il costo, con una spesa pari a 7,99 euro ogni trenta giorni.

Alcune sono però le condizioni previste dal provider per l’attivazione della proposta. In primis sarà necessario aggiungere una quota una tantum pari a 10 euro per acquistare ed attivare la SIM. Non meno impostante è poi la portabilità del numero da altro operatore. Senza il cambio di gestore da TIM, Vodafone e Iliad o l’attivazione di un nuovo numero non vi è modo per scegliere questa tariffa.

Tutti gli utenti che desiderano attivare una SIM con WindTre attraverso questa promozione possono fare richiesta presso uno degli store ufficiali del gestore in Italia. Per la portabilità saranno sempre necessari sino ad un massimo di tre giorni lavorativi.