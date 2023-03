Iliad offre iPhone 14 con 50 euro di sconto

L’operatore francese Iliad nelle ultime ore ha reso disponibile la possibilità di preordinare il nuovo Apple iPhone 14 e iPhone 14 Plus nella nuova colorazione Giallo.

Su questi modelli l’operatore applica uno sconto di ben 50 euro, sia per l’acquisto in un’unica rata o per l’acquisto a più rate mensili. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Iliad sconta di 50 euro i nuovi iPhone 14

Al momento, sul sito Iliad la nuova colorazione giallo risulta disponibile soltanto per i modelli iPhone 14 128 GB, iPhone 14 256 GB e iPhone 14 Plus 128GB. Per il momento l’operatore non permette di acquistare il nuovo colore giallo per i restanti tagli di memoria, ossia iPhone 14 512 GB, iPhone 14 Plus 256 GB e iPhone 14 Plus 512 GB, ancora disponibili nelle cinque colorazioni iniziali. Si segnala tuttavia che iPhone 14 Plus 256 GB non è più acquistabile nel colore galassia.

Oltre al nuovo colore giallo, gli iPhone 14 e iPhone 14 Plus con 50 euro di sconto sul sito Iliad rimangono disponibili anche nei precedenti colori mezzanotte, galassia, viola, RED e blu. Lo smartphone Apple iPhone 14 128 GB è acquistabile sul sito Iliad, anche in preordine per il nuovo colore giallo, al costo di 969 euro in un’unica soluzione (invece dei precedenti 1019 euro), o in alternativa in 30 rate mensili da 27 euro ciascuna con un anticipo di 159 euro (mentre in precedenza l’anticipo richiesto era di 209 euro).

Apple iPhone 14 256 GB risulta acquistabile sul sito Iliad, anche in preordine per il nuovo colore giallo, al costo di 1099 euro in un’unica soluzione (invece dei precedenti 1149 euro), o in alternativa in 30 rate mensili da 30 euro ciascuna con un anticipo di 199 euro (mentre in precedenza l’anticipo richiesto era di 249 euro). Infine, iPhone 14 512 GB è acquistabile sul sito Iliad al costo di 1359 euro in un’unica soluzione (invece dei precedenti 1409 euro), o in alternativa in 30 rate mensili da 35 euro ciascuna con un anticipo di 309 euro (mentre in precedenza l’anticipo richiesto era di 359 euro). Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.