Samsung Galaxy S23: in arrivo un grosso aggiornamento

Il colosso sud coreano Samsung ha appena svelato al mondo i suoi nuovi top di gamma Android, i Galaxy S23 che assumono il ruolo di nuovi dispositivi da battere nel mercato smartphone.

Nonostante questo c’è qualcosa che non ha convinto a pieno dei nuovi flagship di casa Samsung. Ci riferiamo al comparto fotografico dei tre modelli di Galaxy S23. Secondo le ultime indiscrezioni quest’ultimo modello starebbe per ricevere un grosso aggiornamento.

Samsung Galaxy S23 potrebbe ricevere un aggiornamento alla fotocamera

DxOMark, l’azienda francese che periodicamente analizza a fondo le performance fotografiche dei vari smartphone sul mercato, non ha esaltato i comparti fotografici dei nuovi gioielli di Samsung. Lo stesso S23 Ultra è rimasto lontano dalla vetta della classifica dei migliori camera-phone. Abbiamo visto infatti che le performance fotografiche non sono proprio allo stesso livello degli altri rivali dei Galaxy S23 soprattutto in condizioni di scarsa luminosità.

Allora è lecito chiedersi se Samsung non possa migliorare sensibilmente le performance fotografiche dei suoi top di gamma apportando degli aggiustamenti software. Ed è proprio questo che dovrebbe avvenire nel prossimo futuro. Il noto leaker Ice Universe ha riferito di aver ricevuto conferma in merito al fatto che Samsung sarebbe pronta a rilasciare un importante aggiornamento al comparto fotografico dei Galaxy S23.

Questo aggiornamento software sarà particolarmente consistente, anche in termini di peso probabilmente, coinvolgerà principalmente il comparto fotografico ma potrebbe riguardare anche altre ottimizzazioni. Il rilascio dovrebbe avvenire entro la fine di marzo. Non ci resta che attendere per scoprire maggiori dettagli.