Robot aspirapolvere NEATO D4 in offerta al 60% su Amazon, compra ORA

Quando le persone credono che Amazon sia un mondo dedicato solo all’elettronica di consumo come smartphone, dispositivi relativi al mondo dell’informatica e quant’altro, si sbagliano di grosso. Ormai la tecnologia riguarda anche la casa, soprattutto per quando bisogna fare le pulizie. Proprio su Amazon oggi c’è un’offerta clamorosa che riguarda uno dei robot aspirapolvere più famosi in assoluto. Stiamo parlando del Neato Robotics D4, robot intelligente che è in grado di pulire casa da solo con l’ausilio della semplice applicazione ufficiale. Lo sconto oggi è sensibile visto che si tratta di più della metà del prezzo totale.

Amazon regala un prezzo straordinario per uno dei robot aspirapolvere più famosi in commercio, è compatibile anche con Alexa

Tra le principali caratteristiche di questo Neato Robotics D4, c’è la possibilità di effettuare una pulizia profonda ed intelligente, assicurandosi che il robot faccia il lavoro al posto nostro. È in grado di rimuovere la polvere, la sporcizia e i peli di animali in maniera davvero efficace. Inoltre grazie al suo design è in grado di arrivare anche negli angoli più remoti. La navigazione laser inoltre ottimizza il percorso in tutta la casa, chiaramente con l’aiuto dell’applicazione ufficiale che scaricherete.

Il prezzo questa volta è bassissimo: si tratta del 60% di sconto con il robot che costa solo 211 €. Per acquistarlo bisogna solo completare ora il tutto su Amazon.