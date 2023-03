Iliad Flash 130, addio alla nuova offerta low cost

L’operatore telefonico Iliad ha reso disponibile da qualche tempo un’offerta mobile davvero super e con ben 130 GB di traffico dati per navigare. Si tratta di Iliad Flash 130. Tuttavia, questa offerta ora non è più attivabile. L’operatore aveva infatti segnato come scadenza il 9 marzo 2023. Gli utenti avranno comunque a disposizione tante altre offerte tra cui scegliere.

Iliad Flash 130 non è più disponibile, rimangono attive le altre offerte

Per tutti coloro che avevano intenzione di attivare Iliad Flash 130, il tempo è scaduto. L’offerta in questione, infatti, non è più disponibile dallo scorso 9 marzo 2023. Questa offerta è stata una delle più interessanti proposte in queste settimane dal noto operatore. L’offerta includeva infatti ben 130 GB di traffico dati per navigare, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri ad un costo molto basso di 8,99 euro.

Come già accennato, però, gli utenti avranno comunque a disposizione tante altre offerte. Tra queste, c’è ad esempio l’offerta mobile denominata Iliad Giga 100. Quest’ultima include ogni mese 100 GB per navigare con connettività 4G e 4G+, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, minuti di chiamate verso alcune destinazioni internazionali ed SMS senza limiti verso tutti i numeri. Il costo per il rinnovo mensile è di 7,99 euro.

Un’altra offerta di rete mobile è Iliad Giga 150. In questo caso, l’offerta include 150 GB di traffico dati anche con connettività 5G e sempre minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, minuti di chiamate internazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri. In questo caso, però, il costo per il rinnovo mensile è di 9,99 euro.