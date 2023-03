Iliad, ecco le offerte super da attivare a marzo

Al momento, l’operatore telefonico Iliad vanta un vasto catalogo di offerte mobile davvero convenienti. Una delle ultime arrivate, ad esempio, è la nuova Iliad Flash 130. Oltre a questa, però, ci sono altre offerte degne di nota anche per questo mese. Scopriamole qui di seguito.

Iliad, tante offerte disponibili da attivare a marzo con tanti giga per navigare

Per questo mese l’operatore telefonico Iliad ha un catalogo davvero molto vasto di offerte. Come già accennato, una delle più convenienti dell’ultimo periodo è Iliad Flash 130. Quest’ultima ha un costo ridotto di 8,99 euro ed include minuti di chiamate senza limiti ed SMS illimitati verso tutti i numeri e ben 130 GB di traffico dati.

Si tratta tuttavia di un’offerta che sarà disponibile soltanto per un breve periodo di tempo. Gli utenti interessati potranno comunque scegliere tra tante altre offerte. C’è ad esempio Iliad Giga 100. Quest’ultima ha un prezzo di 7,99 euro al mese ed include 100 GB di traffico dati, minuti ed SMS senza limiti verso tutti.

C’è poi l’offerta denominata Iliad Giga 150. Questa offerta, nello specifico, offre ben 150 GB di traffico dati per navigare anche con connettività 5G e sempre minuti ed SMS senza limiti verso tutti i numeri. Il costo per il rinnovo mensile è di 9,99 euro. Per chi vuole risparmiare e non ha bisogno di navigare, c’è l’offerta Iliad Voce. Questa ha un costo di 4,99 euro al mese ed include minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri e 40 MB di traffico dati.

Per chi invece ha solo bisogno di navigare in internet, c’è infine l’offerta Iliad Dati 300. Questa offerta ha un costo 13,99 euro ed include 300 GB di traffico dati.