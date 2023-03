Samsung Galaxy M14 finalmente ufficiale, ecco le specifiche

C’era già stato modo di parlare del Samsung Galaxy M14 5G in un articolo di pochi giorni fa, e oggi lo smartphone è finalmente ufficiale. Almeno a partire dal mercato ucraino.

Come sempre Samsung non tiene dei lanci ufficiali per smartphone di questa categoria ma è facile prevedere un’espansione della sua disponibilità, che dovrebbe arrivare quindi poi anche nel nostro paese. Scopriamo insieme i dettagli della scheda tecnica.

Samsung Galaxy M14 finalmente ufficiale

Come il nome fa intuire sono due le specifiche che possiamo da subito prevedere: la batteria capiente, come tutti i Samsung Galaxy della serie M e una scheda tecnica da smartphone base di gamma. Il dispositivo monta uno schermo da 6.6 pollici in risoluzione 1080×2408. Dispone di un processore Exynos 1330 octa core a 5nm, GPU Mali-G68 MP2 con 4 GB di memoria RAM e 64/128 GB di memoria interna espandibile tramite MicroSD.

Sul retro troviamo tre sensori rispettivamente di 50 megapixel il principale, 2 megapixel il sensore di profondità e 2 megapixel il sensore macro. La fotocamera frontale dispone invece di un sensore da 13 megapixel. Non manca il jack audio da 3.5 mm, il lettore d’impronte digitali posto sul fianco e a livello di connettività troviamo 5G SA/ NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.2, GPS/GLONASS/Beidou, USB Type-C.

La batteria, come anticipato precedentemente, è molto capiente, parliamo infatti di 6.000 mAh con ricarica rapida a 25W ed infine monta il sistema operativo Android 13 con One UI 5.0. Al momento Galaxy M14 5G non è stato annunciato in Italia. Convertendo i prezzi dalla valuta ucraina i due tagli di memoria verrebbero a costare rispettivamente 210 euro e 230 euro, prezzi comunque concorrenziali, considerando anche il momento di inflazione per la tecnologia.