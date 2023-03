ChatGPT, l’intelligenza artificiale sbarca su Android tramite Tasker

ChatGPT, è un modello di linguaggio creato da OpenAI, azienda fondata da Elon Musk, che sta rivoluzionando il modo in cui le persone interagiscono con le tecnologie dell’informazione.

ChatGPT sta per Generative Pretrained Transformer ed è uno strumento che si serve di algoritmi complessi per intrattenere delle conversazioni umane e fornire risposte dettagliate su qualsiasi tipo di argomento.

Il chatbot è stato addestrato su vaste informazioni, che gli hanno permesso di acquisire una gamma incredibile di conoscenze in diversi campi. Questo lo rende capace di capire e generare i suoi testi in molte lingue e di fornire risposte precise e complete alle domande degli utenti, mimando alla lettera il linguaggio umano.

Abbiamo visto come ChatGPT abbia preso ormai piede nella nostra vita quotidiana, tanto da essere integrato anche su Bing.

ChatGPT sbarca su Android

Ebbene, da ora ChatGPT sarà presente anche sui dispositivi con sistema operativo Android, tramite l’applicazione Tasker.

Tasker è un’app per Android estremamente utile per automatizzare le azioni sul tuo smartphone e far si che eseguano specifiche azioni in determinati momenti. Ad esempio, puoi programmare il tuo telefono per inviarti una notifica ogni volta che ricevi una mail da un determinato mittente, o per accendere la modalità silenziosa durante le ore di lavoro.

L’integrazione dell‘intelligenza artificiale di OpenAI sui dispositivi Android grazie a Tasker può rivelarsi davvero efficace. Gli utenti potranno scegliere di interagire con ChatGPT sia per iscritto che vocalmente, potranno scegliere di cambiare la personalità del chatbot ed è inoltre prevista un’integrazione con WhatsApp.