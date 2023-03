Ecco tutte le lingue supportate che chatGPT può comprendere e usare

ChatGPT è stato addestrato su una serie diversificata di testi, quindi è in grado di comprendere e generare testo in una varietà di lingue. Tuttavia, è progettato principalmente per comprendere e generare testo in inglese.

Ma l’AI conosce almeno 95 lingue naturali. e conosce anche una gamma di linguaggi di programmazione e codice come Python e Javascript.

ChatGPT si concentra principalmente sui linguaggi naturali (inglese, spagnolo, italiano, ecc.) ma è stato anche esposto a vari linguaggi di codice durante la sua formazione e quindi comprende e può anche scrivere codice.

Alcuni di questi linguaggi di programmazione includono:

Python

javascript

C++

C#

Giava

Ruby

PHP

Go

Swift

Typescript

SQL

Shell

ChatGPT è un modello di apprendimento automatico scritto principalmente in Python. Il modello è implementato utilizzando il framework di deep learning PyTorch, anch’esso scritto in Python. Il processo di addestramento del modello prevede l’utilizzo di librerie come NumPy e Pandas per elaborare e preparare i dati e PyTorch per addestrare il modello su questi dati.

L’implementazione del modello include anche vari algoritmi e tecniche come meccanismi di attenzione, reti di trasformatori, ecc.

Ecco la lista delle lingue supportate ufficialmente

Ecco le 95 lingue principali che ChatGPT comprende e supporta: