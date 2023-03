WhatsApp, come spiare di nascosto il partner e come essere invisibili in chat

WhatsApp sta attraversando un periodo di profondo cambiamento, e a testimoniarlo ci stanno pensando i nuovi aggiornamenti che stanno arrivando. Ce ne sono tanti altri in programma che porteranno delle funzionalità interessanti, mentre altri andranno ad inibire parzialmente nuove feature riportate recentemente dall’app di messaggistica.

Differentemente invece da quanto pensano diverse persone, esistono ancora dei metodi per provare a infrangere la privacy delle altre persone, le quali infatti ancora una volta potranno essere spiate.

WhatsApp non offre la possibilità di spiare ma ecco un’applicazione di terze parti, ce n’è un’altra che vi fa essere invisibili

Dopo aver visto che il contenuto dei prossimi aggiornamenti sarà particolarmente interessante, ecco che spuntano nuove notizie riguardanti WhatsApp. Questa volta le funzionalità di cui si parlerà non avranno nulla a che fare con uno dei prossimi aggiornamenti o con delle funzioni già presenti all’interno della celebre piattaforma di messaggistica. Si tratta infatti di applicazioni di terze parti che consentono di avere qualche facoltà in più, soprattutto per quanto riguarda la privacy.

Coloro che vogliono infrangerla, potranno scaricare un’applicazione che prende il nome di Whats Tracker, la quale permette a chiunque di poter spiare uno o più numeri in contemporanea. Basterà infatti scaricare l’applicazione di terze parti che vi consentirà di selezionare più numeri da tenere monitorati: saprete con una notifica istantanea il momento esatto in cui quella persona o quelle persone si connettono o disconnettono da WhatsApp. Alla fine della giornata poi ci sarà anche un nuovo report, il quale vi segnerà tutti gli orari. In più bisogna ricordare che l’applicazione risulta gratuita per tutti.

L’altra applicazione che gli utenti devono conoscere è sicuramente Unseen, app che consente di leggere al di fuori di WhatsApp tutti i messaggi. Il vantaggio starà nella privacy: non sarà mai aggiornato il vostro ultimo accesso e non risulterete mai online.