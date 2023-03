Motorola Moto G Power 2023, OnLeaks rivela il design

Il produttore di smartphone Motorola sta per sfornare un nuovo smartphone di fascia media. Stiano parlando del prossimo Motorola Moto G Power 2023. Nel corso delle ultime ore, in particolare, il noto leaker OnLeaks ha rivelato il suo possibile design con la pubblicazione di alcune immagini renders.

Motorola Moto G Power 2023, ecco le prime immagini renders di OnLeaks

Nel corso delle ultime ore il noto leaker OnLeaks ha realizzato e pubblicato in rete le prime immagini renders del prossimo smartphone a marchio Motorola. Come già detto, si tratta del prossimo Motorola Moto G Power 2023 e ora possiamo farci un’idea del suo possibile design. Osservando queste immagini, possiamo osservare come il nuovo device sarà caratterizzato dalla presenza di un display con un piccolo foro centrale per la selfie camera.

Le cornici non sembrano essere simmetriche tra loro, anzi. La cornice inferiore è più sporgente rispetto alle altre. La diagonale dello schermo sembra che si aggirerà attorno ai 6.5 pollici. Sulla parte posteriore, lo smartphone presenterà un modulo fotografico comprendente tre sensori fotografici più un piccolo flash LED. Al centro della backcover sarà poi collocato il logo del marchio Motorola.

A differenza di altri smartphone dell’azienda, però, il logo non includerà il sensore biometrico per lo sblocco. Questo sembra infatti che sarà Incorporato all’interno del tasto di accensione e spegnimento. Questo tasto sarà collocato sul lato destro del frame assieme al bilanciere del volume. In basso, il frame includerà anche una porta di ricarica di tipo USB C e il jack audio da 3.5 mm per le cuffie.