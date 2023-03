Fastweb Mobile, è arrivata la grande promo che ti regala uno smartphone

Se sei alla ricerca di un’offerta vantaggiosa per la tua linea mobile, potresti valutare l’opzione di passare a Fastweb Mobile. Il gestore infatti, sta offrendo una promo che potrebbe fare al caso tuo, ecco i dettagli.

Fastweb Mobile: quali sono le condizioni della promo?

L’offerta in questione prevede 30 Giga di internet in 4G, chiamate e messaggi illimitati a soli 9,99 euro al mese. Ma non finisce qui, perché attivando l’offerta online, avrai la possibilità di ottenere in regalo un dispositivo oppure un anno di Netflix.

Come abbiamo già detto, il costo mensile dell’offerta è di 9,99 euro, ma nel primo mese di attivazione Fastweb Mobile applica uno sconto di 5 euro, portando il costo a soli 4,99 euro. Non finisce qui, perché l’operatore offre anche una promo speciale per i clienti che decidono di portare il proprio numero da un altro operatore. In questo caso, infatti, il costo dell’offerta scende ancora, a soli 3,99 euro al mese.

La promozione è attivabile sia online che in negozio, ma nel primo caso si avrà in omaggio un dispositivo (un tablet Samsung Galaxy Tab A7 Lite o uno smartphone Alcatel 1B) oppure un abbonamento annuale a Netflix. Quali sono le condizioni dell’offerta? Innanzitutto, è valida solo per i nuovi clienti Fastweb Mobile che attivano una nuova linea, ma è anche possibile richiedere la portabilità del proprio numero da un altro operatore.

La società utilizza la rete WindTre, il che garantisce una buona copertura su tutto il territorio italiano. Inoltre, Fastweb Mobile prevede anche la possibilità di attivare l’opzione “4G Plus”, che consente di navigare in 4.5G, ovvero con velocità maggiori rispetto alla normale connessione 4G.