Netflix, le serie tv e i film “rapiti” dal mese di febbraio

Il mese di Marzo è entrato con presunzione non lasciando altra scelta a quello di Febbraio. Quest’ultimo ha dovuto portare con sé una serie non indifferente di titoli Netflix per lasciare spazio alla nuova ondata delle proposte del mese primaverile. D’altronde, per ogni cosa brutta ce n’è sempre una strepitosa che deve arrivare! Oggi vediamo le opere della piattaforma non più reperibili nell’elenco.

Netflix: le opere in questo elenco non sono più disponibili sulla piattaforma

1 Febbraio

I ribelli – Serie Tv

I morti non muoiono – Film

Napoli velata – Film

2 Febbraio

Fuga da Reuma Park – Film

Il piccolo principe – Film

Matrimonio al sud – Film

Imperial Dreams – Film

3 Febbraio

Prison Playbook – Serie Tv

4 Febbraio

Un viaggio a quattro zampe – Film

Fino all’ultimo indizio – Film

6 Febbraio

Trial by Fire – Film

7 Febbraio

Bangkok Love Storyes: Hey You! – Film

Ma – Film

Pets 2 – Vita da animali – Film

9 Febbraio

Masterminds – I Geni della truffa – Film

14 Febbraio

Pottersville – Film

15 Febbraio

A rischio della vita – Film

Barbies at the princess and the pauper – Film

Barbie: A Fairy Secret – Film su Netflix

Barbie: Spy Squad – Film

Battleship – Film

Curioso come George – Film

Derby in famiglia – Film

Due sballati al college – Film

Duplicity – Film

Il re scorpione 2 – Film

Il settimo figlio – Film

Jarhead 2: Field of Fire – Film

La mummia il ritorno – Film

Mamma mia! – Film

Miami Vice – Film

Pets- Vita da animali – Film

Prima ti sposo, poi ti rovino – Film

Piccole Canaglie alla riscossa – Film

Scarface – Film

Split – Film

Shark Tale – Film

The Great Wall – Film

Unfriended – Film

Tower Heist – Film

16 Febbraio

Tutta colpa di Freud – Film

Una famiglia perfetta – Film

17 Febbraio

Ma cosa ci dice il cervello – Film

Tom e Jerry – Film

18 Febbraio

Il tuttofare – Film

20 Febbraio

Non mi uccidere – Film

21 Febbraio

Scappo a casa – Film

22 Febbraio

Io che amo solo te – Film Netflix

23 Febbraio

Beata ignoranza – Film

24 Febbraio

La cena di Natale – Film

25 Febbraio

Sballati d’amore – Film

Ubriachi d’amore – Film

26 Febbraio

The Dirty Picture – Film

27 Febbraio

Agneepath – Film

Appartamento per 3 – Film

Armi chimiche – Film

Blue Exorcist – Serie Tv

Brothers – Film

Dostana – Film

Duplicate – Film

Duniya – Film

Gori Tere Pyaar Mein – Film

Gumrah – Film

Hasee Toh Phasee – Film

Humpty Sharma Ki Dulhania – Film

Kaal – Film

Kabhi Kushi Kabhie Gham – Film

Kal No Naa Ho – Film

Kapoor and Sons – Film

Kuch Kuch Hota Hai – Film

La storia infinita – Film

Lock and Stock – Pazzi scatenati – Film

Magnificent – Film

Muqaddar ka Faisia – Film

Ungil – FIlm

Non dire mai addio – Film

28 Febbraio