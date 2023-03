Google Pixel Tablet sta per arrivare in via ufficiale

Negli scorsi mesi abbiamo parlato varie volte dell’attesissimo Google Pixel Tablet che, secondo le ultime indiscrezioni, non dovrebbe tardare ad arrivare.

Il colosso di Mountain View non si è mai sbilanciato più di tanto, infatti ad oggi non conosciamo ancora una data di lancio ufficiale, ma possiamo presumere alcuni dettagli.

Google Pixel Tablet sta per arrivare

Le immagini trapelate in rete nelle scorse ore non sono altro che uno screenshot pubblicato dal team Workspace di Google, quello che si occupa del test e della descrizione delle nuove funzionalità introdotte su applicazioni e servizi Google. La novità mostrata si riferisce al nuovo widget di Google Keep, quello che permette l’interazione dinamica con le lista delle cose da fare, e la possibilità di controllare l’eventuale presenza di collaboratori invitati. Ne abbiamo parlato in questo articolo.

Quello che però fa notizia in merito a questa immagine è il fatto che si tratta di uno screenshot palesemente acquisito da Pixel Tablet. Vediamo infatti un’interfaccia grafica ottimizzata per tablet, vediamo il Pixel Launcher, il widget At a Glance caratteristico dei Pixel di casa Google. Vediamo inoltre uno sfondo che dovrebbe essere un’esclusiva dei Pixel 7.

Insomma, è chiaro che Pixel Tablet è fatto e finito e che i vari team Google ne possiedono qualche unità per svolgere test sulle app e servizi Google. A questo punto possiamo ipotizzare con relativa sicurezza che il lancio di Pixel Tablet dovrebbe avvenire nel 2023, magari al prossimo Google I/O che si terrà a maggio.