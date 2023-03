Monete RARE, quelle che valgono migliaia di euro sono in mezzo a noi

Quando si parla di collezionismo, sono davvero tante le categorie di persone che sono alla ricerca ogni giorno degli oggetti più strambi da catalogare tra i loro averi. Ovviamente l’obiettivo è quello di accaparrarsi le cose più costose, quelle che possono avere un valore pur non avendolo alla prima apparenza. Le monete rare ad esempio sono uno degli hobby più interessanti in assoluto, soprattutto quando si parla di ricavarne una piccola fortuna.

Proprio quando si tratta di monete rare, bisogna capire che non consistono solamente in lire ed euro, ma riguardano anche altre monete di altri paesi. Talvolta è possibile trovarle anche nei cassetti di casa credendo che si tratti solo di piccoli cimeli da conservare, senza sapere che potrebbero portare a guadagnare tantissimi soldi.

Monete rare che potrebbero valere tantissimo: questa volta tocca ad una sterlina inglese con la regina Elisabetta raffigurata

Tra le monete più rare del momento attualmente c’è una sterlina che raffigura il volto della defunta regina Elisabetta d’Inghilterra.

Il valore della moneta attualmente è altissimo, tanto da quantificarla come rara. Ci sono alcuni appassionati che sarebbero addirittura disposti a pagare la moneta a cifre di 20.000 euro, davvero incredibile. La sterlina in questione vede inciso il volto della regina Elisabetta.

Ovviamente, come capita per tanti altri pezzi da collezione, sarà molto difficile trovarla, per cui è più facile che chi ce l’ha la trovi nel suo cassetto che trovarla in giro. Ovviamente vi auguriamo buona fortuna nel caso in cui dovesse essere dei collezionisti alla ricerca di monete.