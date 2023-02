Il mondo è pieno di oggetti che apparentemente non hanno nessun valore ma che alcune persone, come i collezionisti, sono disposti a pagare una piccola fortuna per entrarne in possesso.

Quella che per qualcuno può essere una banale monetina o una vecchia banconota, per altri può avere un valore incredibile. Ecco perché è sempre consigliato guardarsi in tasca per controllare se si è in possesso di qualcosa che potrebbe far guadagnare una piccola fortuna senza il minimo sforzo.

Anche degli oggetti ancora più insignificanti come le comuni schede telefoniche possono nascondere delle sorprese che possono valere tanti soldi.

Monete, banconote e SIM che possono farvi guadagnare

Tra le monete più famose e più rare, e anche quelle che valgono di più abbiamo una serie di monete straniere, tra cui:

Flowing Hair Silver Dollar : il dollaro dai capelli fluenti è la moneta più costosa, basti pensare che vale più di 10 milioni di dollari;

: il dollaro dai capelli fluenti è la moneta più costosa, basti pensare che vale più di 10 milioni di dollari; Double Eagle : secondo posto per il dollaro americano di cui si conta solo una moneta al mondo, che vale 7,6 milioni di dollari;

: secondo posto per il dollaro americano di cui si conta solo una moneta al mondo, che vale 7,6 milioni di dollari; Brasher Doubloon: è una moneta in oro massiccio di 26 grammi che possiede un valore di 7,4 milioni di dollari.

Alcune delle banconote che valgono di più al mondo:

Banconota di Aretusa : si tratta di una banconota raffigurante una figura mitologica che vale tra gli 800 e i 1.300 euro;

: si tratta di una banconota raffigurante una figura mitologica che vale tra gli 800 e i 1.300 euro; 5000 lire Vincenzo Bellini: la banconota che raffigura il compositore presenta il numero di serie X e vale 1.200 euro;

la banconota che raffigura il compositore presenta il numero di serie X e vale 1.200 euro; 10 mila lire Alessandro Volta: banconota che presenta la raffigurazione di Alessandro Volta. Quella più famosa è quella con il numero di serie XA che vale circa 1.000 euro.

Le SIM che hanno un valore sono quelle che presentano dei numeri particolari, ripetitivi e facili da ricordare. Esempio: 33Y XXXXXXX e 339 YYXXXXX di Tim che valgono rispettivamente 8.600 e 2.210 euro, oppure il numero 342 XXXXXYY di Vodafone che vale 1.920 euro.