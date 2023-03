Il digitale terrestre è una tecnologia che consente di trasmettere programmi televisivi in modo digitale, utilizzando le onde radio terrestri anziché quelle satellitari o via cavo. Questa tecnologia ha sostituito gradualmente la trasmissione analogica, offrendo una serie di vantaggi in termini di qualità dell’immagine, del suono e della scelta dei canali.

Il digitale terrestre è stato introdotto in Italia nel 2003, con una fase di sperimentazione in alcune regioni del Paese. Successivamente, nel 2004, è stato lanciato su scala nazionale, con l’obiettivo di completare il passaggio dalla trasmissione analogica entro il 2012. Oggi il digitale terrestre è la modalità di ricezione più diffusa in Italia, con una copertura del territorio pari al 98%.

A cosa serve il nuovo canale 102?

Recentemente, sul digitale terrestre è comparso un nuovo canale televisivo: il canale 102 e molti si sono interrogati a cosa serva e soprattutto cosa trasmetterà questo nuovo canale tv.

La risposta è molto semplice, il canale 102 non è altro che un test che l’emittente sta portando avanti per passare Rai3, l’ultimo canale importante della televisione italiana rimasto non in alta definizione, in HD.

Questo test, effettuato per il momento in Campania, Basilicata e in Puglia, si estenderà presto a tutte le regioni d’Italia e serve a verificare se il vostro dispositivo è compatibile con questo nuovo canale.

Se la vostra tv è compatibile, andando sul canale 102, dovreste essere in grado di ascoltare dei toni audio e vedere due cartelli che si alternano ogni 20 secondi. Se ciò non accade conviene effettuare una sintonizzazione dei canali e se il problema ancora persiste informarsi su come risolverlo.