La nota azienda automobilistica Audi continua a testare i suoi veicoli prima di presentarli in veste ufficiale sul mercato. Uno dei prossimi arrivi, in particolare, sarà la prossima Audi A4 Avant. Proprio questo modello si è fatto nuovamente spiare su strada durante alcuni test sulle piste invernali.

Audi A4 Avant, il nuovo modello si mostra su strada durante alcuni test

Nel corso delle ultime ore la prossima generazione di Audi A4 Avant è stata spiata nuovamente su strada durante alcuni test invernali. Dalle foto spia pubblicate in rete possiamo quindi notare un deciso cambiamento rispetto alla precedente generazione. Sulla parte frontale, in particolare, possiamo scorgere un nuovo look dei fari anteriori. Le linee sono infatti più spigolose e sembra che ci sarà una nuova tecnologia a matrice di LED.

Per quanto riguarda il posteriore, possiamo notare la presenza di due tubi di scarico e anche qui una leggera rivisitazione del design generale. Alcune novità dovrebbero essere introdotte anche agli interni della vettura. Qui, in particolare, l’azienda dovrebbe introdurre un nuovo sistema di infotainment. Ricordiamo che, stando ad alcune foto spia degli interni emerse qualche settimana fa, all’interno sarà presente un display molto più grande rispetto alla precedente generazione.

Dal punto di vista delle motorizzazioni, la prossima della Audi A4 Avant dovrebbe essere distribuita soltanto in versione con motori Mild Hybrid. Tra gli altri modelli in arrivo, dovrebbe essere presentata anche la nuova Audi RS4 Avant. Quest’ultima, in particolare, dovrebbe essere invece caratterizzata da un motore dotato invece della tecnologia Plug-in.