WhatsApp, aggiornamento nuovo per mandare 100 foto e novità in arrivo

Il dualismo continua a persistere tra due applicazioni di messaggistica istantanea davvero molto famose ormai da diversi anni. La prima è sicuramente WhatsApp, applicazione che si colora principalmente di verde e che permette agli utenti di avere l’essenza di quello che è il mondo della messaggistica. In secondo luogo non può passare in osservata l’applicazione rivale per eccellenza di WhatsApp, ovvero Telegram, questa volta colorata di azzurro. Le sue funzionalità molto probabilmente risultano più accattivanti rispetto a quelle proposte dal colosso di Zuckerberg, ma oggi c’è da dire che si sta lavorando davvero tanto per provare a tenere alla larga ogni forma di attacco. WhatsApp infatti ha riportato proprio ultimamente alcuni aggiornamenti, i quali all’interno di una sola e nuova release, sono stati in grado di concedere al pubblico diverse nuove opportunità.

WhatsApp: ecco il nuovo aggiornamento che riguarda le newsletter

Tra tutte ricordiamo la possibilità di poter inviare all’interno di un solo messaggio un numero massimo di 100 foto o video. Precedentemente questa possibilità era limitata a 30 file. C’è poi anche la possibilità di aggiungere delle didascalie all’interno dei gruppi oltre che di aumentare i caratteri della descrizione. Sono però queste sono alcune delle novità che WhatsApp a introdotto. Intanto in pentola bolle un nuovo e prossimo aggiornamento.

Secondo quanto riportato, dalla beta della nuova release riguardante WhatsApp per Android sarebbe stato carpito il contenuto del prossimo aggiornamento. Gli utenti potranno prepararsi ad accogliere le newsletter, le quali andranno a guardare molto da vicino quello che WhatsApp ha introdotto con il nuovo mondo delle Community.