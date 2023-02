L’operatore virtuale Very Mobile ha compiuto proprio ieri, 24 febbraio 2023, ben 3 anni di attività. Vi ricordo che si tratta di un operatore prepagato ricaricabile del brand WindTre.

Dallo scorso 23 febbraio 2023, in occasione del suo terzo compleanno, Very Mobile sta proponendo ai suoi clienti la possibilità di riscattare un regalo sull’app, nella sezione Giga Green, che consiste in 20 stampe gratuite su Cheerz. Ecco i dettagli.

Very Mobile festeggia 3 anni di attività

Intorno alle ore 08:00 del 24 Febbraio 2020 è stato lanciato ufficialmente il sito dell’operatore, sancendo la nascita di Very Mobile, il nuovo secondo brand semivirtuale di WindTre, sulla scia di Kena (TIM) e ho. Mobile (Vodafone) nel segmento low cost in contrasto ad Iliad. Nell’ultimo anno, nel corso del suo terzo anno di attività, Very Mobile ha messo in campo diverse nuove iniziative e servizi disponibili per i suoi clienti.

In particolare, proprio nelle settimane scorse, a inizio Gennaio 2023, è stato lanciato lo spot Very Cool 2 sempre con protagonista Zlatan Ibrahimović. In merito ai nuovi servizi implementati da Very Mobile, nell’ultimo anno l’operatore ha continuato ad aumentare la lista dei dispositivi compatibili con il VoLTE, per le chiamate su rete 4G.

Nel frattempo, sempre a proposito di chiamate, dal 2 Dicembre 2022 Very Mobile, insieme al brand principale WindTre, sono sono stati i primi operatori in Italia a rendere ufficialmente disponibile il Wi-Fi Calling, detto anche VoWiFi (Voice over Wi-Fi), tecnologia complementare al VoLTE. Il servizio permette di effettuare e ricevere chiamate tramite rete Wi-Fi, al momento solo se si è collegati ad una linea fissa WindTre, utilizzando uno smartphone compatibile. Per scoprire tutte le offerte attualmente attivabili, visitate il sito ufficiale dell’operatore.