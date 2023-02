Unieuro non finisce mai di stupire con una campagna promozionale di tutto rispetto, arricchita appunto da prezzi esclusivi e dalla possibilità comunque di riuscire a mettere le mani sui migliori dispositivi in commercio, con alcune ottime occasioni per spendere poco.

Il volantino di cui vi parleremo nell’articolo risulta oggi essere disponibile in esclusiva assoluta presso i negozi di Unieuro in Italia, a cui aggiungere comunque anche il sito ufficiale, dove è possibile approfittare degli stessi prezzi, a cui anche aggiungere la possibilità di godere della spedizione gratuita presso il vostro domicilio.

Unieuro, quali sono i nuovi prodotti da cogliere al volo

I prodotti in promozione sono davvero tantissimi, anche se più che altro legati ad una fascia medio-bassa della telefonia mobile con sistema operativo Android, tra i cui dispositivi troviamo Redmi A1, TCL 30e, Galaxy A23, Galaxy A53, redmi 10C, Galaxy A13, Redmi Note 11S e tanti altri modelli di Realme, Honor, Motorola o anche Oppo, tutti in vendita a meno di 400 euro.

Gli utenti che invece vogliono pensare di mettere le mani su un dispositivo di casa Apple, potranno comunque acquistare iPhone 14 soli 899 euro, senza dimenticarsi del top assoluto dell’azienda americana, quale è iPhone 14 Pro Max, in vendita a 1449 euro, finendo con il più economico iPhone 11, disponibile a 549 euro.

Tutti questi prodotti sono commercializzati con garanzia di 24 mesi e completamente sbrandizzati, in modo da avere sempre aggiornamenti molto sicuri e tempestivi.