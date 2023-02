Netflix ha rilasciato la sua nuova serie originale italiana “La legge secondo Lidia Poët“, un pezzo d’epoca sulla prima donna avvocato italiana.

Lo show sarà sicuramente ben accolto, sopratutto dopo l’esordio dell’adattamento di Elena Ferrante di Netflix “The Lying Life of Adults”. E vedrà la performance dell’astro nascente italiano Matilda De Angelis, che è apparsa al fianco di Nicole Kidman e Hugh Grant in “The Undoing“, come protagonista.

La serie di 6 episodi è diretta da Matteo Rovere e Letizia Lamartire. Uno degli slogan della serie è: “Se Dio avesse voluto che tu fossi un avvocato, non ti avrebbe reso una donna“.

La storia di Lidia

“Lidia Poët” ricostruisce la vera storia dell’italiana che nella Torino di fine Ottocento combatté una battaglia legale per poter esercitare la professione di avvocato dopo che le fu proibito di farlo per ordine del tribunale. Senza un soldo ma piena di orgoglio, Lidia trova lavoro presso lo studio legale del fratello Enrico dove prepara un ricorso che annullerà la sentenza del tribunale. Diventa così il primo avvocato donna in Italia.

Pier Luigi Pasino interpreta Enrico Poët, fratello di Lidia, mentre Sara Lazzaro e Sinéad Thornhill interpretano rispettivamente Teresa Barberis, moglie di Enrico, e Marianna Poët, loro figlia. Dario Aita è Andrea Caracciolo e Eduardo Scarpetta interpreta il giornalista lungimirante Jacopo Barberis.

Matteo Rovere (“Romulus”) ha co-diretto con Letizia Lamartire (“Baby”). La serie, prodotta dalla Groenlandia Shingle di Rovere, che fa parte di Banijay Group, è scritta da Guido Iuculano, Davide Orsini, Elisa Dondi, Daniela Gambaro e Paolo Piccirillo.