Netflix, a Marzo sbocciano i fiori e una vastità di nuove serie tv e film

Tra i titoli più attesi spiccano "Luther - Verso l'inferno" con protagonista Idris Elba, e la nuova serie animata "Agente Elvis". Per chi invece ha seguito le serie thriller arrivano "You" e "The Glory", nella categoria fantasy troviamo infine "Tenebre e Ossa". Sarà un mese ricco di soprese!