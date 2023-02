Apple iPhone 15, questo sarà il nome della nuova serie di flagship che l’azienda di Cupertino rilascerà nell’anno corrente, potrebbe essere rivoluzionario e portare con sé tantissime novità sotto ogni punto di vista, tanto da segnare un solco profondo rispetto alla generazione corrente.

Al momento l’ipotesi più accredita è che vengano rilasciati nel corso del mese di Settembre, come accade ormai da qualche anno, essendo pronti per il debutto nelle settimane seguenti, esattamente in concomitanza con il Black Friday e le vacanze natalizie; è difficile fare una stima sui possibili prezzi, sebbene si pensa che potrebbero essere superiori rispetto agli attuali, a causa dell’inflazione e dell’aumento dei costi di produzione.

Apple iPhone 15, come saranno i nuovi device?

La prima certezza riguarda la presenza della porta USB type-C, come conseguenza dell’obbligo che l’Unione Europea ha posto a partire appunto dal 2024, a cui si aggiunge il processore A16 Bionic, un SoC che dovrebbe garantire più prestazioni legate ad un consumo energetico fortemente ridotto.

Secondo quando diffuso da alcuni leaker, le dimensioni del display dovrebbero essere maggiori, sopratutto per iPhone 15 Pro e Pro Max, con un lavoro più fine e curato sulle cornici, le quali saranno effettivamente ridotte. Ciò sta a significare che i dispositivi non saranno più grandi, e dovrebbero mantenere esattamente lo stesso design/form factor. Purtroppo, come sempre accade da qualche anno, i modelli base avranno la frequenza di aggiornamento fissa a 60Hz, con refresh rate aumentato solo per le varianti Pro.